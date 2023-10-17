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Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
18,8 т.
Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото

Оккупанты обнародовали фото обломков ракеты ATACMS, которые нашли на месте взрывов, произошедших в ночь 17 октября в оккупированном Бердянске. Это первая операция Сил обороны, в ходе которой было применено предоставленное США оружие.

Соответствующие кадры распространяют в российских Telegram-каналах. Так, на одном из снимков на обломке ракеты заметна надпись MGM 140-А. То есть, это обломок от ракеты ATACMS с дальностью до 128 км.

Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото
Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото
Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото
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Также на аэродроме в Бердянске после ночной атаки украинских сил обороны оккупанты нашли остатки кассетных суббоеприпасов M74 от баллистической ракеты ATACMS.

Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото
Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото
Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки поблагодарил партнеров за "эффективное оружие".

"Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", – заявил лидер государства.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что небольшое количество ракет ATACMS недавно было отправлено в Украину тайно. Предоставленные модели ATACMS имеют мощный диапазон действия, оцениваемый примерно в 160 километров. Как уже отмечалось, использование этих ракет позволит повысить возможности ВСУ в контрнаступательных операциях против оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 17 октября стало известно, что ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. После прилетов местные жители слышали продолжительную детонацию.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что нанесение ударов по аэродромам с вертолетами крайне важно, ведь с помощью этой техники враг активно работает по линии фронта. В частности, оккупанты с помощью вертолетов могут запускать противотанковые управляемые ракеты для уничтожения военной техники украинских сил.

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