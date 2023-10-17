Нашли на месте взрывов в Бердянске: оккупанты обнародовали обломки ракеты ATACMS с дальностью полета до 128 км. Фото

Оккупанты обнародовали фото обломков ракеты ATACMS, которые нашли на месте взрывов, произошедших в ночь 17 октября в оккупированном Бердянске. Это первая операция Сил обороны, в ходе которой было применено предоставленное США оружие.

Соответствующие кадры распространяют в российских Telegram-каналах. Так, на одном из снимков на обломке ракеты заметна надпись MGM 140-А. То есть, это обломок от ракеты ATACMS с дальностью до 128 км.

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Также на аэродроме в Бердянске после ночной атаки украинских сил обороны оккупанты нашли остатки кассетных суббоеприпасов M74 от баллистической ракеты ATACMS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки поблагодарил партнеров за "эффективное оружие".

"Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", – заявил лидер государства.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что небольшое количество ракет ATACMS недавно было отправлено в Украину тайно. Предоставленные модели ATACMS имеют мощный диапазон действия, оцениваемый примерно в 160 километров. Как уже отмечалось, использование этих ракет позволит повысить возможности ВСУ в контрнаступательных операциях против оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 17 октября стало известно, что ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. После прилетов местные жители слышали продолжительную детонацию.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что нанесение ударов по аэродромам с вертолетами крайне важно, ведь с помощью этой техники враг активно работает по линии фронта. В частности, оккупанты с помощью вертолетов могут запускать противотанковые управляемые ракеты для уничтожения военной техники украинских сил.