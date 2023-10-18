СМИ узнали, каких и сколько ракет ATACMS получила Украина от США: что известно

В Белом доме подтвердили передачу Украине ракет ATACMS, которыми уже были нанесены результативные удары по объектам российских оккупантов на территории нашего государства. По данным СМИ, ВСУ получили менее 12 таких ракет.

Об этом пишет информационное агентство Associated Press, ссылаясь на слова американских чиновников. "Соединенные Штаты тихо поставили небольшое количество баллистических ракет большой дальности", – говорится в сообщении. ATACMS прибыли в нашу страну в течение последних нескольких дней.

Отмечается, что США передали Украине ракеты с максимальным радиусом действия чуть более 100 миль (примерно 160 километров).

Некоторые модификации ATACMS могут лететь на расстояние около 300 километров, однако их Украине не передали из-за обеспокоенности Штатов возможностью эскалации конфликта со стороны России из-за такой поставки. В то же время те ракеты, которые получили ВСУ, хотя и имеют меньшую дальность действия, однако несут кассетные боеприпасы. "Они при выстреле открываются в воздухе, выбрасывая сотни бомб, а не одну боеголовку", – отмечают в AP.

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"ВСУ хотят использовать ракеты для поддержки своего контрнаступления в холодные зимние месяцы, позволяя войскам наносить удары по объектам в тылу войск РФ, оставаясь при этом вне зоны досягаемости", – пишут журналисты.

Напомним, что ночью 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске, которые войска РФ использовали для размещения боеприпасов и фронтовой авиации.

Позже стало известно, что враг потерял 9 вертолетов, состав БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Убитых и раненых захватчиков считают десятками.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение нашими Вооруженными силами ракет ATACMS. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры этого исторического пуска ATACMS по объектам российских оккупантов и поблагодарил партнеров за поддержку.

– В ОП заявили, что с появлением у украинского войска ракет ATACMS, предоставленных США, у армии страны-агрессора РФ больше нет безопасных мест на территории нашего государства.

– В Воздушных силах ВСУ говорят, что оккупанты теперь будут вынуждены перемещать свою технику на временно захваченных территориях Украины. Россияне не могут ничего противопоставить этому вооружению.

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