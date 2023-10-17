"Для армии РФ больше нет безопасных мест на территории Украины": у Зеленского объяснили, что означает ATACMS на вооружении ВСУ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с появлением у украинского войска ракет ATACMS, предоставленных США, у армии страны-агрессора РФ больше нет безопасных мест на территории нашего государства.
Об этом Подоляк написал на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter. Он добавил, что с получением ATACMS началась новая глава этой войны.
"Сколько бы раз оккупированные территории не включались в "Конституцию России", чтобы "сохранить наследие" под угрозой дворцовых переворотов, Москве в конце концов придется признать сложившуюся ситуацию", – отметил советник главы ОП.
По его словам, РФ не сможет в среднесрочной перспективе сохранить контроль над югом Украины. Речь идет также об оккупированном Крыме и Черном море.
"Нефтегазовая игла (на которую Россия подсадила мир – Ред.) все еще откладывает конец. Но это уже давно стало неизбежным", – резюмировал Подоляк.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение нашими Вооруженными силами ракет ATACMS. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры этого исторического пуска ATACMS по объектам российских оккупантов и поблагодарил партнеров за поддержку.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ночью 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске, которые войска РФ использовали для размещения боеприпасов и фронтовой авиации.
– Стало известно, что враг потерял 9 вертолетов, состав БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Убитых и раненых захватчиков считают десятками.
– О том, что удары были нанесены ракетами ATACMS, сначала написали американские СМИ. Также оккупанты показали обломки ракеты ATACMS, которые они нашли на месте взрывов в Бердянске.
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