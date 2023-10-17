'Значительно повысят боевой потенциал ВСУ': Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

Белый дом вечером вторника, 17 октября, официально подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS дальностью 165 километров. В США подчеркнули, что эти ракеты значительно усилят боевой потенциал ВСУ в противостоянии вторжению России.

Такое заявление Белого дома прозвучало после того, как Киев заявил, что использовал их впервые. Об этом сказала представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

"Соединенные Штаты недавно доставили в Украину систему ATACMS с радиусом действия до 100 миль в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа в защите своей территории от жестокого вторжения России. Мы считаем, что эти ATACMS обеспечат значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", – заявила Уотсон.

Она добавила, что эти ракеты не позволят россиянам иметь "тихое убежище" на оккупированной территории.

"Мы стремимся продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и для борьбы за свободу и независимость", – сказал Уотсон.

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Она не уточнила, сколько именно ракет и когда Соединенные Штаты передали их Украине, как и их применение по аэродромам во временно оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Однако ее слова подтвердили предварительные сообщения Wall Street Journal и других СМИ о том, что Америка предоставила Украине ракеты, которых она ждала долгое время.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 октября также подтвердил, что украинские силы применили американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ночь на 17 октября впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для поражения враждебных целей. С их помощью удалось нанести крайне эффективные удары по двум аэродромам во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, которые использовались оккупантами для концентрации боевой авиации.

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