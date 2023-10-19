Создал с друзьями партизанское движение в оккупации, а затем пошел на войну: под Бахмутом погиб воин из Херсона

На войне с оккупационной армией России погиб житель населенного пункта Львово Херсонской области Виктор Семенюк. Парень служил в добровольческой бригаде "Лють" и последний бой принял под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом рассказала жительница поселка Наталья Яценко в комментарии изданию "Суспільне". Воин попал под минометный обстрел со стороны российских оккупантов 13 октября.

По словам женщины, до полномасштабного вторжения России в Украину Виктор Семенюк работал в Национальной полиции Украины, а после – вместе с друзьями создал в своем селе партизанское движение. Они передавали информацию воинам Сил обороны Украины.

Оккупанты зашли в Львово 16 марта 2022 года и тогда Семенюк был вынужден выехать на подконтрольную украинской властью территорию.

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По словам Яценко, парни организовали партизанское движение так, что в поселке круглосуточно патрулировали и женщины и мужчины, на въезде в населенный пункт всегда был кто-то из местных.

Россияне боялись зайти в Львово, хотя были близко к нему. Враг думал, что там есть воины ВСУ и не могли поверить, что люди без оружия оказывают такое сопротивление.

Выехав из оккупации Виктор Семенюк работал в полиции охраны в Одессе, а потом – в Николаеве. Позже военный вступил в добровольческое подразделение "Лють" и попал на Бахмутское направление. У защитника Украины остались мама и сестра.

Как сообщалOBOZ.UA, на Бахмутском направлении погиб уроженец поселка Голованевск Кировоградской области Роман Непотенко с позывным "Потап". До полномасштабной войны он жил в Киеве.

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