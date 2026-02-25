'Впечатляющая устойчивость в условиях войны': 'Украинская бронетехника' выполнила годовой госконтракт на минометы за шесть месяцев – FT

Украинский военно-промышленный комплекс демонстрирует рост даже на фоне затяжной войны и массированных атак РФ по инфраструктуре. Компания "Украинская бронетехника" выполнила годовой государственный контракт на минометы только за первые шесть месяцев 2026 года.

В компании заявляют, что объемы производства уже превышают финансовые возможности госбюджета. Об этом говорится в материале Financial Times.

Предприятие, которое в 2022 году потеряло две производственные площадки после захвата части Запорожской области российскими войсками, сумело не только восстановиться, но и существенно нарастить мощности. В частности, компания запустила производство артиллерийских снарядов калибра НАТО.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил, что к 2025 году производственные возможности украинских предприятий выросли настолько, что государство не может закупить всю продукцию, которую способен изготовить национальный ОПК.

"К 2025 году мы дошли до того, что украинский бюджет не может позволить себе закупить все, что могут произвести украинские производители", – отметил он.

Такая динамика свидетельствует об устойчивости украинского бизнеса в условиях крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. При этом экономика страны остается зависимой от западной финансовой поддержки, а более 70% государственных расходов направляются на оборону.

Несмотря на потери территорий, разрушения предприятий и постоянные ракетные удары, оборонный сектор стал одним из драйверов роста экономики, в том числе благодаря развитию беспилотных технологий и военных инноваций. Аналитики отмечают, что после завершения войны именно высокотехнологичное производство может стать одним из ключевых факторов восстановления страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 21 февраля, на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 представили сотни геймченджеров войны – от дронов и РЭБ до ракет и тренировочных систем для военных. Здесь впервые показали украинскую дрон-ракету "Трембита", а также представили беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Булава" отечественного производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!