'Врач своим телом закрыл тяжело больного ребенка'. Доктор из 'Охматдета' рассказал о том, что происходило в больнице во время ракетного удара

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. Впрочем, наибольшее внимание всего мира, что вполне закономерно, привлек ракетный удар россиян по киевской детской больнице "Охматдет".

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О том, что происходило непосредственно перед и после прилета OBOZ.UA, рассказал врач "Охматдета", который попросил не разглашать его имя.

Многих спасло бомбоубежище

Во время объявления первой тревоги мы начали сворачиваться, то есть заканчивать операционный день: останавливать операции и спускать пациентов в бомбоубежище. Это спасло немало жизней: перед прилетом почти все дети находились уже в бомбоубежище.

Но попадание произошло почти в самое сердце "Охматдета" (в результате ракетного удара пострадало несколько корпусов, в том числе токсикологический – Ред). К сожалению, есть погибшие среди врачей, но массовых жертв среди детей удалось избежать, поскольку они были в бомбоубежище.

Если говорить о детях, то почти все они направлены в другие медицинские учреждения. Лечатся в "Охматдете" только пациенты, находящиеся в непострадавших корпусах.

О героических поступках

Насколько мне известно, ряд врачей и других сотрудников сейчас находятся в критическом состоянии в медицинских учреждениях.

Знаю, что когда произошел взрыв, в одном из помещений мать находилась у тяжело больного ребенка и упала от взрывной волны, но один из врачей своим телом успел закрыть ребенка.

О звонках с фронта

До сих пор сложно поверить, что россияне действительно направили ракету в детскую больницу. Их слова о том, что здесь якобы лечились ВСУшники – это полный бред. Здесь лежат тяжело больные дети…

Я постоянно нахожусь на связи со своими друзьями, которые сейчас воюют на фронте. Все они как один после прилета в "Охматдет" звонят и говорят, что наши бойцы словно подурели после того, как до них дошла информация о ракетном ударе по нашей детской больнице, и начали с невероятной яростью уничтожать врага.

Сейчас в "Охматдете" очень много волонтеров, приносят пищу и воду. Очень много людей, помогающих разбирать завалы.

Очень много стекла на территории. Окна забивают фанерой, чтобы хоть как-то сохранить то, что осталось…