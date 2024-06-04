Врачи сутки боролись за его жизнь: в Кривом Роге простились с защитником, умершим от полученных на фронте ранений

В Кривом Роге простились с воином-добровольцем Владимиром Мукоидом, который умер от полученных на фронте ранений. Жизнь защитника оборвалась 31 мая.

Об этом сообщают местные СМИ. У защитника осталась мама, жена и сын, которых он ценил больше всего.

Владимир в начале полномасштабной войны добровольно вступил в ряды защитников. Был командиром роты в воинской части Т0400. Защитник воевал на Харьковском направлении в Херсоне, а последние 2,5 месяца провел в Запорожской области.

Во время выполнения боевой задачи Владимир попал под артобстрел и получил серьезное ранение. Врачи сутки боролись за его жизнь – провели две операции, совершили переливание крови, но сердце защитника не выдержало и 31 мая он умер.

В мирной жизни военный работал железнодорожником: сначала мастером, затем начальником службы, заместителем начальника цеха и начальником железнодорожного цеха КМК. Последним местом его работы был Криворожский ремонтно-механический завод, где занимал должность начальника службы транспорта, а затем заместителя по производству.

Воин имел много увлечений, от рыбалки до кондитерского дела, и даже мечтал открыть собственный магазинчик. Однако враг навсегда оборвал все мечты и надежды защитника.

Ранее сообщалось, что на фронте 10 мая погиб воин Виталий Кунь из Львовской области. Он выполнял боевое задание на Запорожском направлении, через месяц ему исполнилось бы 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Свято-Успенском соборе в Полтаве провели в последний путь 54-летнего воина Владимира Пазенко. Защитник погиб во время вражеских минометных обстрелов на Бахмутском направлении фронта.

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