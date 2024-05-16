Отдал жизнь за Украину: в Полтаве простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Полтаве в Свято-Успенском соборе провели в последний путь военнослужащего Владимира Пазенко. Защитник погиб 11 мая во время минометного обстрела.

Жизнь воина оборвалась в районе населенного пункта Васюковка Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает издание "Суспільне Полтава".

Проститься с воином пришли родные, друзья и побратимы. Похоронят Героя в селе Великая Рубка Диканской громады.

В Полтавском областном территориальной центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что Владимир Пазенко погиб 11 мая во время минометного обстрела в районе населенного пункта Васюковка Бахмутского района Донецкой области.

Защитник в звании солдата служил на должности гранатометчика 2-го пехотного отделения 3-й пехотной роты. Родился воин 19 февраля 1970 года в селе Великая Рудка Диканской громады.

Напомним, на фронте погиб боевой медик Олег Сютрик из рядов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Старший брат защитника из Прикарпатья тоже воюет за Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов 8 мая погиб главный сержант Иван Билак. 45-летний Герой служил командиром миномета в 110-й отдельной механизированной бригаде ВС Украины.

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