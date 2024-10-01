Враг активен на четырех направлениях: на фронте произошло 159 боевых столкновений – Генштаб

В течение понедельника, 30 сентября, по всем направлениям фронта произошло 159 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара шестью ракетами, 58 авиационных ударов с применением 98 КАБов, а также использовал для поражения 635 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг 16 раз атаковал неподалеку от Бугроватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. В настоящее время продолжаются семь боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия РФ атаковала 24 раза в районах Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор ведутся четыре боестолкновения, остальные наши воины остановили.

На Северском направлении враг трижды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часова Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 17 атак противника вблизи Торецка, Зализного, Нелиповки и Щербиновки. 12 атак отбиты, еще пять продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении враг 34 раза пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лысовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Новоторецкое и Николаевка.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации, за день наши воины обезвредили на этом направлении более 270 оккупантов, 120 из них – безвозвратно. Уничтожены три артсистемы и 11 единиц автомобильной техники оккупантов, пять боевых бронированных машин и два разведывательных беспилотника, также повреждены пять единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машины и две артсистемы.

На Кураховском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. В настоящее время украинские воины отбили 17 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжается.

На этом направлении противник также понес значительные потери – обезврежено более 100 оккупантов, 50 из которых – безвозвратно. Уничтожены четыре танка, восемь боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники и два разведывательных беспилотника, кроме того, одна единица автомобильной техники была повреждена.

На Времевском направлении наши войска отражали восемь атак противника вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы – шесть атак отбиты, еще две продолжаются.

На Ореховском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была предпринята агрессором в течение дня.

"На остальных направлениях существенных изменений не произошло. Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия не перебрасывала свои войска с Запорожского направления в Курскую область после того, как Вооруженные силы Украины начали операцию в российском регионе. Россияне перебросили несколько сводных подразделений специалистов, но постоянно пополняют силы.

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