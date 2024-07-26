Враг активен почти по всей линии фронта: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжается восемьсот восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников. Противник активен почти по всей линии боевого столкновения, концентрирует свои усилия на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 26 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 8 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники отбили семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанского.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Около двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бамбардировали Купянск-Узловой и били НАРами неподалеку от Синьковки.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев близ Невского, Новосергеевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершилось без успеха для противника, еще три – продолжаются. Оккупанты самые активные в районе Невского.

На Северском направлении захватчики совершили три бесполезных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма у Григоровки и Временного Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации - бьют НАРами.

На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки недалеко от Железного, Северного и Нью-Йорка. У каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боеприкосновения. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении в это время произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.

В Кураховском направлении продолжаются активные бои. В настоящее время украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам еще в четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Украинской.

На Времивском направлении отражен один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях недалеко от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении кафиры получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Роботино, Малая Токмачка и Новоандреевка, совершив пять атак. Кроме того, бомбили семь КАБ район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРами целили в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского. На остальных направлениях без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ рвутся к Покровску, не считая тяжелых потерь. Самые ожесточенные бои идут в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного и Временного Яра.

Силы обороны 24 июля полностью остановили штурм РФ численностью примерно с батальоном в направлении Константиновки, отразив одну из самых больших с октября 2023 года атак на западе Донецкой области.

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