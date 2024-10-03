Враг активизировал наступательные усилия: на фронте произошло 132 боевых столкновения - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее напряженными являются Покровское и Кураховское направления, также оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы врага.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22.00 четверга, 3 октября, за сутки государство-террорист нанесло три ракетных удара тремя ракетами, совершило 48 авиаударов, сбросив при этом 97 КАБ. Кроме того, оккупанты задействовали для ударов с воздуха 788 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где враг также нанес шесть авиаударов, применив для этого 13 управляемых авиабомб.

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы, а также сбросили десять авиабомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково.

Противник здесь несет значительные потери. Сегодня на этом направлении убиты и ранены 110 окупантов, обезврежены один танк, семь артиллерийских систем, четыре РСЗО, 11 автомобилей, 33 беспилотных летательных аппарата и четыре единицы специальной техники.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Куриловки, Песчаного и Первомайского подразделения Сил обороны отразили девять штурмов. Продолжаются бои в районе Вишневого и Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

Враг одмн раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Спирного на Северском направлении. Получив жесткий отпор, отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед. Враг концентрировал усилия в районе Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Кроме того, при поддержке бомбардировочной авиации враг атаковал Часов Яр.

Торецк, Дачне и Нелиповка девять раз были атакованы на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка, Дружба и Клебан-Бык.

Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на Покровском направлении, где в течение суток, агрессор 28 раз атаковал наши позиции в районах Сухой Балки, Горняка, Проминя, Новоторецкого и Крутого Яра.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 288 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", один разведывательный БПЛА и одна артиллерийская система. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум артсистемам, двум автомобилям, пяти бронемашинам и одному танку.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны – на это время суток зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Екатериновки.

Четыре раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в направлении Максимовки и Богоявления на Времиевском направлении.

На Ореховском направлении остановлены две атаки российских захватчиков недалеко от Каменского и Новоданиловки.

"Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 110-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 425-го отдельного штурмового батальона, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась их военная техника. Враг будет стараться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути много трудностей.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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