Враг активизировался на Авдеевском направлении: ВСУ отразили 26 атак армии РФ – Генштаб

В течение текущих суток на разных участках фронта произошло 79 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши военные отразили многочисленные атаки противника – горячее всего было на Авдеевском направлении, а также на Новопавловском.

Об этом сказано в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за пятницу, 19 апреля, в Facebook. Российские захватчики в это время не прекращают террор гражданского населения Украины, обстреливая населенные пункты из всех имеющихся видов вооружения. Из-за этого в течение дня есть жертвы среди мирных жителей, повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

"Враг нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем противника оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполевка, Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение. Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Юрьевка, Новопокровское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам со стороны РФ подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Червоное, Белогорье, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации войска РФ совершили 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиаудара в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в результате есть жертвы среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника", – сообщает Генштаб ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении, где оккупанты пытаются захватить Часов Яр, для украинских воинов сложилась очень тяжелая ситуация, им не хватает средств противовоздушной обороны. Туда враг перебросил бронетехнику, живую силу и армейскую авиацию.

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