Враг активизировался на Харьковщине и Покровском направлении, ВСУ жестко отвечают – Генштаб

С начала суток и до 13:00 26 мая вдоль линии фронта произошло уже 57 боевых столкновений. Особенно активно россияне пытаются штурмовать в Покровском и Харьковском направлениях.

Силы обороны Украины на эти попытки дают жесткий ответ. Подробнее о текущей ситуации на поле боя – в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:00.

"С начала суток больше всего враг атаковал на Покровском направлении. Также повышенная активность противника наблюдается на Харьковщине. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику. В настоящее время с начала суток общее количество боевых столкновений – 57", – указано в сводке.

Так, на Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы.

Продолжается бой в районах Волчанска и Липцев: там защитники прямо сейчас отбивают по одной вражеской атаке.

"По этим же населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого, враг нанес в сумме восемь авиаударов – сбросил почти два десятка управляемых авиабомб", – добавили в Генштабе.

На Купянском направлении сегодня враг 10 раз пытался продвинуться впереди близ Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак отбиты, боевые действия продолжаются. Ситуацию в Генштабе называют контролируемой.

На Северском направлении продолжается бой недалеко от Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спорного.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении – возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Враг активно задействует на направлении авиацию – произошло четыре авиаудара по районам Дружбы, Часового Яра и Пивничного.

На Покровском направлении наивысшая на сегодняшний день интенсивность атак врага – в общей сложности уже 24 раза российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение. В настоящее время проходят пять боевых столкновений возле Новоалександровки и Яснобродовки, еще по одному – в районах Калинового, Сокола и Уманского.

Четыре раза с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении – в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Все атаки отражены нашими воинами.

На Времевском направлении враг применил восемь НАРов по Старомайорскому району. Безуспешными были три атаки оккупантов – возле Старомайорского и в районе Раздельного.

На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет в район Лобкового и проводили одно штурмовое действие в сторону Малой Токмачки. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений выросло до трех. Восемь КАБов российские террористы были свергнуты в районы Берислава, Высокого, Тягинки и Великана.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

"Под огнем артиллерии россиян находились 10 приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. Среди них – Порозок, Рясное, Мирополье и Поповка", – добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

По нашему государству летели: 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА типа "Shahed".

Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы сбили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.