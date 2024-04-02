Враг активизировался на Лиманском направлении: 8 раз пытался прорвать оборону ВСУ – Генштаб

Проходят семьсот шестьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Враг 8 раз пытался прорвать нашу оборону возле Тернов Донецкой области.

Всего за сутки на фронте произошло 62 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 2 апреля.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении наши защитники отбили 1 атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за сутки отменяли 780 оккупантов. Таким образом, общее количество "демилитаризованной" на войне живой силы врага составляет 443 660. За сутки 1 апреля Силы обороны также обезвредили 131 единицу российской военной техники и вооружения.

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