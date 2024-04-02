ВСУ добавили потерь врагу: за стуки минус 780 оккупантов и 30 артсистем

Воины Сил обороны Украины в течение очередных суток боев на фронте отправили на тот свет и ранили 780 захватчиков из РФ. Так, общее количество "демилитаризованной" на войне живой силы врага составляет 443 660.

Накануне защитники также обезвредили 131 единицу российской военной техники и вооружения. Уточненные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава, бойцы превратили в металлолом 30 артиллерийских систем (всего 11 112), 29 боевых бронированных машин (13 350) и 12 танков (6998) армии РФ.

С неба защитники приземлили одну российскую крылатую ракету (всех 2058) и 22 БПЛА оперативно-тактического уровня (8779).

Также воины уничтожили 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 783) и шесть – специальной техники (1832).

За время полномасштабной войны ВСУ также отминусовали 1023 РСЗО, 744 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта ВСУ отразили крупномасштабную атаку армии РФ возле Авдеевки на Донетчине. Российские силы направили 36 танков и 12 БМП на штурм украинских позиций в районе села Тоненькое, но наткнулись на мощный отпор: было уничтожено 12 танков и восемь бронемашин.

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