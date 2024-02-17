Враг активизировался на Марьинском и Запорожском направлениях: на фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб

Российские оккупационные военные активизировались на Марьинском и Запорожском направлениях. В течение суток 17 февраля нашим защитникам пришлось совершить 63 прямых боевых столкновения с врагом.

В целом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер субботы.

Так, за сутки противник нанес 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Признаков формирования атакующих группировок не выявлено. Военные подразделения белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи в приграничных районах Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательные операции и обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Также враг увеличивает количество минно-взрывных препятствий вдоль государственной границы Украины. Оккупанты по авиации ударили по районам населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод в Харьковской области. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Карповичи, Леоновка в Черниговской области; Середина-Буда, Свободная Слобода, Голышевское, Веселовка, Могрица, Михайловское, Ездецкое в Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое, Озерное в Харьковской области.

На Купянском направлении российские оккупанты не проводили активных атак. Однако там враг из авиации атаковал районы Синьковки, Петропавловки, Купянска в Харьковской области. Кроме того, около 10 населенных пунктов подверглись обстрелам из артиллерии и минометов, включая Двухлетнюю, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 7 атак вблизи Белогоровки в Луганской области и Тернов, Ямполевки в Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону. Также враг нанес авиационные удары в районах населённых пунктов Макеевка и Серебрянское лесничество в Луганской области. Кроме того, более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Невское, Белогоровка в Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши войска отразили 7 атак в районах Ивановского, Клещиевки, Андреевки в Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить свое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши войска отразили 14 атак противника вблизи Ласточкиного в Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населённого пункта Орловка в Донецкой области. В то же время более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, включая Новобахмутовку, Степное, Ласточкино, Невельское в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки в Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации провели 21 атаку с целью прорыва обороны. Несколько населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, включая Красногоровку, Георгиевку, Новомихайловку, Парасковеевку, Константиновку.

На Новопавловском направлении наши войска отбили 2 атаки южнее Пречистовки и запад от Старомайорского в Донецкой области, где противник пытался улучшить свое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе Угледара в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, включая Водяное, Золотую Ниву, Старомайорское, Ровнополь в Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботиного в Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Новодаровки в Запорожской области. Более 20 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем врага, включая Левадное, Малиновку, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевку, Лобково в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не прекращает попыток вытеснить наши войска из плацдармов на левом берегу Днепра. В течение суток было предпринято 2 попытки штурма позиций наших войск. В то же время населенные пункты Берислав, Антоновка, Софиевка в Херсонской области и Очаков в Николаевской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам. Также противник обстрелял Херсон из реактивных систем залпового огня.

При этом в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам концентрации личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника. Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три вражеских самолета : два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее сообщалось, что оккупация Авдеевки далась российским войскам ценой безумных потерь. Они, как утверждают некоторые Z-паблики, "в разы превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут. При этом и по населению, и по площади Бахмут был примерно вдвое больше, чем Авдеевка.

Напомним, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.