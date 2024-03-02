Враг активизировался по всей линии фронта: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток 2 марта русские оккупационные войска активизировались по всей линии фронта. Нашим защитникам пришлось совершить 70 прямых боевых столкновений с путинской армией.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Всего враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не зафиксировано. Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных районах из Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, производит диверсионно-разведывательные операции и обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Также наблюдается увеличение количества минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Вражеские авиационные удары зафиксированы в районе населённого пункта Свеса Сумской области. Более 30 населённых пунктов, среди которых Клюсы Черниговской области; Бачевск, Большая Березка, Покровка, Басовка, Павловка Сумской области; Малая Волча, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов врага.

В Купянском направлении вражеские силы атаковали наши позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области четыре раза. Противник также нанес авиационные удары в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Более 15 населенных пунктов, включая Двухлетнюю, Берестовое, Песчаное Харьковской области, оказались под артиллерийским и минометным обстрелом.

На Лиманском направлении наши войска отразили семь атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области. Там враг с поддержкой авиации пытался прорвать оборону. При этом около 15 населенных пунктов, включая Невское и Белогоровку Луганской области, а также Терны, Ямполевку, Торское и Раздоловку Донецкой области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области. Здесь враг пытался улучшить свое тактическое положение. В районе населенного пункта Северное Донецкой области был нанесен авиационный удар. Более 10 населенных пунктов, включая Часов Яр, Андреевку и Васюковку Донецкой области, оказались под артиллерийским и минометным обстрелом врага.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 14 атак захватчиков в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области. Противник также нанес авиационный удар в районе населённого пункта Нью-Йорк Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника поразили около 15 населённых пунктов, среди которых Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг попытался прорвать оборону наших войск 22 раза. При этом авиационные удары получили населенные пункты Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области. Кроме того, более 20 населённых пунктов, среди которых Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области, оказались под артиллерийским и минометным огнем оккупантов.

На Ореховском направлении захватчики провели 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Потерпели авиационные удары населенные пункты Старомайорское Донецкой области, Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток путинская армия совершила 1 неудачный штурм в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В то же время, более 25 населенных пунктов, включая Качкаровка, Львов, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Казацкое Херсонской области, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ сегодня под вечер сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму около 14:30 пятницы, 1 марта, прогремели мощные взрывы. В Севастополе, Евпатории и Саках была объявлена воздушная тревога, оккупанты подняли дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Крымский мост и пункт пропуска "Джанкой" были перекрыты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Владислав Селезнев спрогнозировал, что штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, разрушенный в результате удара в сентябре 2023 года, оккупанты не будут восстанавливать. Захватчики не в состоянии обеспечить надежную защиту этого здания от украинских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!