Враг активизировался сразу по трем направлениям: в течение суток зафиксировано 61 боевое столкновение – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает давить на разных участках фронта и наносит многочисленные удары по гражданским объектам Украины. Самыми горячими за последние сутки оказались Лиманское, Авдеевское и Новопавловское направления.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба за 29 марта. За эти сутки в Украине зафиксировано 61 боевое столкновение на всех участках фронта.

Всего за сутки враг нанес 38 ракетных и 59 авиаударов, а также совершил 72 обстрела из РСЗО.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 ЗРК и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. Ракетные войска нанесли поражение 2 районам сосредоточения личного состава, 2 ЗРК и 1 артиллерийскому средству врага.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненьке, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом совершены 2 неудачные атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях и во время воздушных атак 189 единиц вооружения и военной техники армии РФ. Также воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 820 захватчиков. Таким образом, общие безвозвратные и санитарные потери живой силы врага в полномасштабной войне против нашего государства уже достигают 440 790.

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