Враг активно привлекает пехоту: в Нацгвардии рассказали о боевой обстановке в районе Временного Яра

Ситуация в районе Часова Яра на Краматорском направлении достаточно напряженная. Пока враг именно там активно привлекает пехоту.

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Такое заявление сделал представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона. Страна-агрессор продолжает уничтожать украинские города и убивать граждан нашей страны.

"Мы видим, что уже больше недели, противник значительно усилил атаки на Краматорском направлении. В частности в районе города. Видим, что россияне достаточно активно пытаются привлекать и группы пехоты, а также кое-где бронетехнику в районе Ступочек. Это чуть южнее Часова Яра", – рассказал военный.

Он отметил, что на Краматорском направлении украинские защитники за сутки отразили семь штурмовых действий противника. Большинство из них было направлено на район Часова Яра.

По его словам, противник нарастил численность личного состава, вовлеченного в пехотные штурмы, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.

"Для того чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем. И мы это видим", – сказал Музычук.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 29 января, на востоке и юге Украины ситуация остается напряженной. Сейчас на фронте произошло 152 боевых столкновения.

Как писал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины не могут подтвердить оккупацию врагом поселка Большая Новоселка на юге Донбасса. За населенный пункт продолжаются тяжелые бои.

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