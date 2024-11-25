Враг атаковал, используя преимущество в живой силе и технике: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 217 боевых столкновений, из них более сотни штурмов российские оккупанты совершили только на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области. Ситуация на передовой остается сложной: враг атакует позиции Сил обороны, используя свое преимущество в личном составе и технике.

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Однако наши защитники стойко сдерживают натиск захватчиков и наносят им максимальные потери: накануне авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы армии РФ. О событиях на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 25 ноября.

По уточненной информации, в течение воскресенья ВС РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением четырех ракет, а также 67 авиаударов, в том числе сбросили 85 КАБов. Кроме этого, произвели более 4200 обстрелов, из них 121 – из реактивных систем залпового огня, привлекли для поражения более 1500 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Хриновка Черниговской области; Глухов, Свеса, Соляники, Басовка, Журавка – Сумской; Гранов, Тихое, Богуславка – Харьковской; Лиман, Большая Новоселка – Донецкой; Запорожье; Новониколаевка Херсонской области.

На Харьковском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших войск вблизи Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска. На Купянском совершили 14 атак, ВСУ отражали их штурмы возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 15 раз, пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сеньково и Лозовой. На Краматорском оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек. На Торецком было девять попыток врага продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки – он получил отпор.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лысовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь. Уже с начала этих суток оккупанты 46 раз атаковали в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Млечного.

На Кураховском направлении наиболее активно захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Солнцевки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Ганивки. Силы обороны отразили там 67 вражеских атак.

На Времивском направлении войска РФ совершили 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении четыре безрезультатных попытки вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.

Продолжается операция в Курской области РФ, где за минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов (49 КАБ) по собственной территории, Силы обороны Украины отразили 25 атак врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями он с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, военные рассказали, что российские оккупанты на мотоциклах и квадроциклах штурмуют направления фронта в Запорожской области. Они наступают волнами по несколько человек, однако воины Сил обороны обнаруживают их заранее и уничтожают.

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