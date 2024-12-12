Враг безуспешно штурмовал позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Продолжается тысяча двадцать третьих суток широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в содке 12 декабря по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской пострадали, в частности, общины населенных пунктов Тимофеевка, Дмитровка, Поповка, Бобиловка, Великая Писаревка, Семеновка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитровка, Прогресс, Барановка, Барановка, янка, Елино, Николаевка и Новая Гута.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время ведется бой.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызового и Западного.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал возле Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, в настоящее время продолжается бой.

На Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Млечное. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 24 атаки, пока еще ведутся шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки окупантов продвинуться вперед уже отражены. Бои продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Богатырь и Улакли, сбросив при этом четыре КАБ.

На Времивском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боеприкосновений продолжается.

На Ореховском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в направлении Новоданиловки.

На Курщин и Силы обороны отразили девять атак врага, семь боестолкновений продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, оккупанты продолжают добиваться тактических успехов под Покровском, атакуя слабые места в украинском подразделении. Они пытаются провести обходной маневр, чтобы атаковать город с юга.

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