Враг более 50 раз обстрелял Днепропетровскую область: один человек погиб, есть пострадавшие и разрушения. Фото

Армия России более 50 раз атаковала два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и подвергала их артиллерийским обстрелам. В результате атакодин человек погиб, ещё трое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Среди пострадавших – несовершеннолетний подросток.

Обстрелы Днепропетровской области

По информации чиновника, в Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую общины. Среди пострадавших несовершеннолетний.

"Разрушены магазины, административные здания, частный дом и автомобили. Пострадали два человека. Это 53-летняя женщина и 14-летний мальчик. Они будут лечиться амбулаторно", – резюмирует Ганжа.

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Глава ОГА также добавил, что враг также атаковал Зеленодольскую и Грушевскую общины в Криворожском районе.

"Повреждена инфраструктура. Погиб 60-летний мужчина. Еще один мужчина 63 лет получил ранения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии", – заявил Александр Ганжа.

Напомним, ночью 12 июня враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. В результате атаки погибла и была ранена сотрудницы УЗ. Жизнь женщины оборвалась, когда она направлялась в укрытие. Также значительные разрушения и повреждения понесло трехэтажное нежилое здание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что эффективность сбивания российских баллистических ракет противовоздушной обороной Украины снизилась. Это произошло из-за серьезной нехватки боеприпасов для систем ПВО, в частности, управляемых ракет для западных комплексов противовоздушной обороны.

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