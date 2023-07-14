'Враг бомбит из артиллерии и минометов': Наев рассказал о ситуации на Сумском направлении и работе разведки. Видео

На территории Северной операционной зоны в Сумской области сохраняется крайне горячая и опасная ситуация. Враг наносит массированные удары из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, а также авиационные удары.

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Об этом рассказал генерал-лейтенант, командующий этим направлением, Сергей Наев, опубликовав кадры оперативной обстановки на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Силы обороны адекватно реагируют на все действия противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наша разведка вместе со Службой безопасности Украины, другими разведывательными органами Сил безопасности и обороны владеет информацией, где находятся вражеские силы, чем занимаются, что у них есть на вооружении, даже какая у них одежда и чем питаются", – указал военный.

В приграничной зоне взрываются дороги и мосты, которые непосредственно ведут на территорию Российской Федерации. Устанавливаются противопехотные мины, чтобы враг не мог совершать диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы под командованием Наева усиливают защиту границы с Беларусью, чтобы сделать ее непроходимой, если оккупанты решатся наступать с севера. За последнюю декаду июня на линии государственной границы по этому направлению установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более чем 5,8 тыс. мин.