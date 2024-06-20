Враг бросает на Покровское направление все имеющиеся у него средства: Силы обороны отразили 31 атаку – Генштаб

С начала суток, 19 июня, Силы обороны отбили 31 атаку на Покровском направлении. Именно туда враг бросает все имеющиеся у него средства.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22.00. Всего с начала суток произошло 122 боевых столкновения.

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и три пункта управления противника.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов с применением 55 КАБов, также задействовали 533 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из разных видов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцов и Волчанска. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 96 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены танк, три артиллерийские системы и 11 автомобилей. Атаковано 18 укрытий личного состава агрессора, два места хранения боеприпасов и хранилище с горюче-смазочными материалами.

На Купянском направлении противник предпринял 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Восемь атак врага успешно отбиты, продолжаются три боевых столкновения у Степной Новоселовки.

В Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Защитники Украины успешно отразили 14 атак врага. Вблизи населенного пункта Терны продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили девять штурмовых действий. Шесть атак для врага завершились безуспешно, три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

Значительно активизировал свои усилия агрессор на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута. Ситуация напряженная. 12 вражеских атак украинскими военными отбиты, еще пять боестолкновений продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника в указанном направлении.

На Торецком направлении оккупанты предприняли шесть попыток прорвать оборонные рубежи наших защитников. Украинские воины отразили четыре атаки врага, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска сохраняют наивысшую активность. Количество боеприкосновений возросло до 43. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики атакуют Силы обороны. 12 боевых столкновений еще продолжаются. Предыдущие потери агрессора составили более 207 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боеприкосновений. Напряженная ситуация остается в районе Красногоровки, где враг сохраняет значительную активность. Подразделения украинского войска проводят мероприятия по наращиванию устойчивости обороны.

В Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

По другим направлениям ситуация осталась без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили на фронте 1130 российских оккупантов. Также армия государства-террориста потеряла десятки единиц техники. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за период полномасштабной войны достигла уже 529 750 человек.

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