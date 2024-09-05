'Враг будет искать возможности': генерал Романенко оценил вероятность захвата оккупантами Покровска

Оккупационная армия продолжает продвигаться в Покровск. Чтобы не заточить в уличные бои, враг может попытаться обойти город с флангов. Но так или иначе он попытается захватить Покровск и будет искать возможности для этого с учетом своего инструментария.

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Об этом в эксклюзивном и интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он оценил вероятность восхищения оккупантами Покровска.

Генерал подчеркнул, что у России достаточно широкий инструментарий. Это, в частности, авиационные бомбы, бороться с которыми союзники нам не помогают.

"Они не решают вопрос поставки дальнобойного вооружения, которое могло бы бить по аэродромам и складам на территории РФ. Кроме того, у врага преимущество в артиллерии и в личном составе – по этому показателю он кратно превосходит украинскую армию. Враг имеет возможность проводить ротации" , поэтому на место уничтоженных военнослужащих на следующий же день приходит такое же количество новых", – отметил Романенко.

Поэтому российская армия будет продолжать выполнять свои задачи, несмотря ни на что. Покровск для оккупантов – основная цель, и они к ней продвигаются, подчеркнул генерал.

В то же время Романенко отметил, что российская армия не может одновременно активно наступать и на Покровск, и на Селидово. Уже сейчас враг не столь активно действует под Торецком и под Нью-Йорком для него не все так просто.

"У нас есть некоторые опции для стабилизационных действий. Мы уже в начале этого пути на Покровском направлении", – без подробных объяснений отметил Игорь Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA, схожее мнение высказал и директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. Он считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается отступать от Покровска. В то же время, по его словам, отвод наших сил с Курщины был бы политически ошибочным.

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