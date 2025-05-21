Враг давит больше по флангам: военный рассказал о ситуации на Покровском направлении. Видео

На Покровском направлении враг продолжает наступательные действия и усилил давление на фланги. В частности, ожесточенные бои идут к востоку от Мирнограда, а также западнее Покровска.

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Главной целью врага является перерезание украинской логистики, они стремятся установить полный контроль над трассой, соединяющей Покровск с Константиновкой. Об этом в эфире "Киев24" рассказал военный 68 егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь".

Россияне, похоже, отказались от попыток атаковать Покровск "в лоб": сейчас они пытаются продвигаться на флангах и прилагают усилия для перерезания украинской логистики.

"Они сейчас давят по флангам больше. Мы знаем, что с востока они усилили давление, на восток от Мирнограда очень интенсивные бои происходят, враг пробует до Новоэкономического дойти. На западе не утихают бои в Удачном, Котлино, Песчаном, Зверевом. То есть они и с запада, и с востока пробуют. И, вероятно, попытаются с северо-востока подойти к Мирнограду и, соответственно, также полностью перекрыть попытаются нашу логистику", – рассказал защитник.

Он констатировал: чем ближе к трассе приближаются захватчики, тем больше возможностей для поражения у них появляется.

"Сейчас это контроль дронами, FPV-крыльями и самими FPV. Но чем ближе они надвигаются, тем шире контроль различными огневыми средствами", – отметил военнослужащий.

Напомним, ранее в разведке Британии заявили, что Россия уменьшила темпы захвата территории Украины в апреле, но Покровск остается приоритетом. По данным британцев, российские войска в течение апреля захватили примерно 200 кв км территории Украины, то есть в среднем примерно по 6 кв км в день. Это – незначительное увеличение по сравнению с около 150 кв. км, которые российские оккупационные войска захватили в марте этого года, что было самым низким показателем с июня 2024 года.

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