Враг давит: военный рассказал о ситуации на Купянском направлении и указал на главную опасность

На сегодня ситуация на Купянском направлении остается стабильно сложной. Военные силы российской армии не прекращают давить на этом отрезке фронта.

О текущей ситуации рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "Киев24". По его словам, главной опасностью для наших бойцов остается большое количество личного состава россиян, которые не прекращают попытки наступления.

Что известно

"Постоянно враг давит, самая большая опасность в том, что у него значительно больше личного состава, поэтому он может давить постоянно и не останавливаться", – объяснил военный.

Он добавил, что дополнительные сложности для ВСУ возникают из-за того, что наши защитники прижаты к реке Оскол.

"Мы находимся южнее Купянска, ближе к Боровой и, скажем, выступ такой не очень большой", – подчеркнул Виктор Петрович.

Напомним, ситуация в Купянске все еще шаткая и напряженная, там продолжаются бои с оккупантами, которых удалось вытеснить из северной части города. В частности, тактика врага заключается в том, что он пытается занять относительно защищенные от беспилотников здания, накопить там живую силу и продвигаться дальше.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября Владимир Зеленский утверждал, что в Купянске на тот момент оставалось до 60 российских военнослужащих. Со своей стороны украинские силы имели четкие планы их уничтожения.

