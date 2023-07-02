Враг двинулся вперед на Сватовском направлении, ведутся тяжелые бои, – Маляр

На востоке Украины российские захватчики пытаются проводить наступательные операции. Такая вражеская активность наблюдается на Авдиевском, Марьинском, Лиманском направлениях, а с недавнего времени – и на Сватовском.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На своем канале в Telegram вечером в воскресенье, 2 июля, она опубликовала краткую сводку о том, что происходит на фронте.

"Везде продолжаются тяжелые бои", – отметила представительница оборонного ведомства.

Восток Украины

Российские захватчики предпринимают наступательные действия на нескольких направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском.

Враг также двинулся вперед на Сватовском направлении. По словам Маляр, там ведутся ожесточенные бои, ситуация довольно сложная. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку.

Бахмутское направление:

– на южном фланге Силы обороны двигаются вперед, есть частичный успех;

– на северном фланге продолжаются бои, оккупанты перебросили туда два десантно-штурмовых полка.

Юг Украины

"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся", – описала Маляр ситуацию.

Она указала на то, что войска РФ пытаются активно оборонятся, с помощью дистанционных систем минирования хотят помешать украинским воинам и перебрасывают свои резервы. Однако защитники нашей страны "настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед".

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил о 28 боевых столкновениях за сутки. На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки.

– Со свежей сводкой о ситуации на поле боя в Украине от ГШ ВСУ можно ознакомиться по ссылке.

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