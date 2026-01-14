Враг готовит термобарические 'сбросы' в районе Гуляйполя: в чем опасность для ВСУ

Российские военные на Гуляйпольском направлении (Запорожская область) получили большое количество термобарических ручных гранат. Их оккупанты собираются использовать для "сбросов" с дронов, чтобы атаковать ими позиции Сил обороны Украины.

Такую информацию получила наша разведка. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"На Гуляйпольском направлении несколько дней назад российские подразделения беспилотных летательных аппаратов получили около полутора тысяч термобарических ручных гранат для того, чтобы осуществлять "сбросы" по нашим позициям", – сказал он.

По словам Волошина, россияне хотят взрывать укрытия украинских военных с помощью такого вооружения.

Чем опасно термобарическое оружие

Термобарическое оружие использует кислород из окружающего воздуха для горения, а его эффект часто сравнивают с ядерным оружием, но без радиации.

Оно состоит из контейнера, содержащего горючее вещество и взрывчатую смесь. Подрыв боеприпаса не происходит мгновенно. Когда термобарический заряд достигает цели, он распыляет топливо в воздух вокруг себя.

После этого образуется смесь кислорода с горючим веществом (кислород выступает своего рода катализатором взрыва, поскольку он также способствует горению). Облако взрывчатого вещества формируется за несколько миллисекунд, после чего срабатывает детонатор, который поджигает его.

Особенностью термобарического оружия является то, что оно проникает в здания и распространяется даже в укрытиях или траншеях. Поэтому термобарические снаряды очень эффективны во время боев в городской застройке.

Они создают мощный, долговременный взрыв с высокой температурой и значительным перепадом давления, уничтожая живую силу даже в укрытиях, и легкобронированную технику.

Как сообщал OBOZ.UA, город Гуляйполе Запорожской области сейчас находится в статусе большой "серой зоны", где не прекращаются боевые действия. На этом направлении идут бои между украинскими и российскими штурмовиками.

