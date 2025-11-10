Враг хочет оттеснить ВСУ: военные рассказали, что происходит на Гуляйпольском направлении

Из-за активных попыток оккупантов продвинуться вперед ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Украинские военные удерживают позиции и препятствуют россиянам закрепиться в захваченных населенных пунктах.

Об этом в комментарии СМИ рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, подразделения ВСУ ведут ожесточенные бои с оккупантами вблизи нескольких населенных пунктов.

Волошин отметил, что войска российской оккупационной армии пытаются оттеснить ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Ровнополье и Яблочное. Кроме того, продолжаются ожесточенные бои возле населенного пункта Сладкое.

Также он уточнил, что противник пытается завести группы для закрепления в районах Успеновки, Ровнополье, Яблочного и Сладкого, однако украинские военные препятствуют.

"Это ему (противнику. – Ред.) не удается. Наши штурмовые подразделения вступают в ожесточенные бои возле этих населенных пунктов", – подытожил Владислав Волошин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ситуация на Купянском направлении остается стабильно сложной. Военные силы российской армии не прекращают давить на этом отрезке фронта. Дополнительные трудности для ВСУ возникают из-за того, что наши защитники прижаты к реке Оскол.

Также стало известно, что бойцы ВСУ продолжают отражать многочисленные штурмы оккупантов в районах Покровска и Мирнограда. В то же время россияне несут потери в живой силе и технике. В течение последней недели защитники ликвидировали 236 российских оккупантов и ранили еще 136. Также уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и 23 единицы авто- и мототехники врага. По сравнению с прошлой неделей количество атак оккупантов выросло на 20%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!