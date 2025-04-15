'Враг хочет ударить в сердце украинскому народу': Порошенко в Раде призвал объединяться ради смерти Путина и победы

Украина должна объединиться на фоне ужесточения российского террора и обеспечить эффективную защиту собственных городов.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Такие трагедии, как в Сумах, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье, постоянно повторяются. Враг хочет ударить в сердце украинскому народу, запугать. Но мы не вправе опустить руки. Российский террор усиливается, гибнут дети, гражданские. И той поддержки фронта, которую мы сейчас делаем, мало. Следует поддерживать города, объекты критической инфраструктуры. Мы должны усилить защиту в целом, и не сообщениями в Facebook, а делать все для того, чтобы защитить города", – отметил Порошенко.

Он рассказал, что накануне его фонд передал комплекс средств противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" громаде Кривого Рога.

"Сейчас готовится такая же акция для Сум. Мы работаем, чтобы помочь Сумщине", – заявил политик.

Он также призвал власть не злоупотреблять военным положением и не делать целью узурпацию власти.

"Мы должны немедленно сделать все, чтобы объединиться. Объединиться не вокруг Зеленского или Порошенко, а объединиться, чтобы убить Путина и победить. Объединиться вокруг Вооруженных сил", – призвал лидер партии "ЕС".

Порошенко добавил, что его политсила требует поставить на голосование в парламенте закон об НДФЛ, который позволит дать больше денег армии, а также остановить нефтепровод "Дружба", ежедневно приносящий России 20 миллионов долларов.