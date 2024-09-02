Враг имеет численное преимущество и непрерывно атакует позиции ВСУ: в течение суток произошло 182 боевых столкновения – Генштаб

Ситуация на фронте по состоянию на утро 2 сентября остается сложной. Враг имеет численное преимущество и непрерывно атакует позиции украинских воинов, защитники в тяжелейших условиях отражают вражеские атаки.

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Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении. О ситуации на поле боя на 8:00 рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери", – отмечено в утренней оперативной сводке Генштаба.

Так, накануне, 1 сентября, на фронте произошло 182 боевых столкновения за сутки.

Захватчики нанесли четыре ракетных удара с применением 19 ракет по позициям украинских воинов и населенным пунктам. Также они нанесли 71 авиационный удар, сбросив 92 КАБ.

Кроме того, зафиксировано более 4500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 141 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Белополье, Великая Писаревка, Бунякино, Ободы Сумской области; Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области; Дачное, Дружба, Александрополь, Угледар, Великая Новоселка, Селидово Донецкой области; Новоандреевка, Пятихатки на Запорожье.

Не остались в долгу и украинские воины. Накануне авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и двух средствах ПВО врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться неподалеку от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Раздольевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 20 атак неподалеку от Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка.

Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времьевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 14 атак наших позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Макаровки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных наступательных действий врага не фиксировалось.

На Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают операцию в Курской области.

Напомним, накануне, 1 сентября, общие боевые потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 26 боевых бронированных машин, десять артиллерийских систем, одну РСЗО, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.