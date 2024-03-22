Враг имеет преимущество: в Минобороны назвали текущее соотношение боеприпасов в армиях Украины и России

Российская оккупационная армия имеет преимущество перед нашими войсками в количестве боеприпасов. На сегодняшний день соотношение составляет 1 к 7 в пользу врага.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона "Единые новости". В то же время он отметил, что через месяц-два эта разница будет существенно уменьшена.

"На сегодняшний день, к большому сожалению, есть такое соотношение, оно соответствует действительности 1 к 7 в пользу врага. Но благодаря инициативе ЕС, чешской инициативе и благодаря пакетам помощи от других стран-партнеров, я думаю, что через месяц-два данная разница будет существенно уменьшена. Такого большого соотношения в пользу РФ не будет", – заверил Гаврилюк.

По его словам, Украина не может и не стремится соревноваться с Россией по количеству вооружения или живой силы. Мы ищем технологические и инновационные решения, чтобы получить преимущество на поле боя над врагом. Замминистра подчеркнул, что в сегодняшней войне выигрывает тот, кто имеет более точные снаряды и большей дальности.

Гаврилюк также отметил, что отечественное производство боеприпасов и минометных мин растет, и по сравнению с 2022 годом эти темпы увеличились в разы. По его словам, Украина сегодня производит практически весь спектр артиллерийских боеприпасов.

"В состоянии разработки находится боеприпас 155 мм, остальные боеприпасы мы производим. В каком количестве – это уже другой вопрос, но рост нашего производства и масштабирования идет довольно-таки хорошими шагами, и я думаю, что мы до конца года достигнем тех планов, которые перед нами определил президент", – сказал он.

В то же время, украинской армии сегодня крайне необходимы эффективные средства для укрепления противовоздушного щита страны. И Украина работает над решением этого вопроса с рядом стран, отметил замминистра.

"В частности, создана в рамках 17-го заседания Рамштайная коалиция противовоздушной обороны, которую возглавляет Германия. В программе реализации коалиции решается вопрос об увеличении количества поставок нам средств ПВО и ракет к ним. Но даже та помощь, которая нам поступает, не достаточна для прикрытие всех объектов на территории нашего государства", – отметил Гаврилюк.

Он добавил, что территория Украины очень велика и нуждается в значительном количестве средств ПВО. И эта защита должна быть многоэшелонирована и замкнута в единую систему, пояснил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дипломаты Украины работают с другими странами, которые могут реализовать такие же инициативы по вооружению как Чехия. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Европейском Союзе анонсировали поставку в Украину около половины из обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов. Их украинские воины должны получить уже до конца марта.

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