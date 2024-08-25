Враг имеет продвижение на нескольких участках на восточном фронте – DeepState

Оккупационные войска России продвигаются вглубь Покровского района Донецкой области в рамках своего наступления на востоке. Ныне враг прошел ближе к еще нескольким населенным пунктам.

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Об этом сообщил аналитический канал DeepState. Там подчеркнули, что соответствующие изменения уже внесены на карту войны.

Отмечается, что враг двигается на Покровском направлении фронта. Линия передовой ныне находится всего в 10 километрах от райцентра – Покровска.

В частности, оккупантам удалось пройти в сторону сел Калиново, Мариновка и Орловка. Также захватчики продвинулись дальше в городе Новогродовка.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки 24 августа на Покровском направлении Силы обороны отбили около 45 вражеских атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиново и Птичье. Защитники нанесли оккупантам потери в живой силе и технике.

При этом российские войска также приближаются к селу Водяное на Кураховском направлении фронта.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на этом участке фронта оккупанты15 раз атаковали украинские позиции вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил об обострении ситуации в Донецком направлении. По его словам, оккупационные войска РФ активно пытаются захватить важную высоту вблизи Покровска.

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