Враг интенсивно атакует на Покровском направлении: в Генштабе отчитались о ситуации на передовой

Российские оккупационные войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. В течение текущих суток зафиксировано 112 прямых боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 четверга, 20 февраля. Противник нанес три ракетных удара, выпустив 16 ракет, совершил 65 авиаударов и сбросил 88 управляемых авиационных бомб. Также было применено 1096 дронов-камикадзе, а артиллерия врага совершила более 4300 обстрелов по населенным пунктам и позициям украинских войск.

В Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборону в направлении Волчанска и Западного, однако все попытки были отбиты.

Аналогичная ситуация на Купянском направлении, где украинские силы успешно отразили пять атак в районах Загрызового и Петропавловки, а еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении три атаки захватчиков вблизи Ямполевки и Колодцев были остановлены, однако еще два боя продолжаются.

Похожая ситуация и на Северском направлении – две попытки россиян прорваться в районе Белогоровки завершились для них безрезультатно.

На Краматорском направлении украинские военные отбивают атаки в районах Временного Яра и Васюкивки, один из боев продолжается.

Тем временем на Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции украинских сил в Торецком районе. Враг продолжает четыре штурма, но украинские защитники удерживают линию обороны.

Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются в Покровском направлении. Враг предпринял 31 попытку наступления, сконцентрировав силы возле населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы. Шесть боев продолжаются до сих пор, но украинские защитники дают достойный отпор. По предварительным данным, только на этом направлении ликвидировано 156 оккупантов, еще 139 ранены. Кроме того, уничтожены восемь вражеских автомобилей, три мотоцикла, четыре антенны БпЛА, пушка, квадроцикл, одна МТЛБ, средство радиоэлектронной борьбы и терминал Starlink. Значительные повреждения получили два автомобиля и еще одна пушка.

На Новопавловском направлении российские войска совершили 11 атак в направлении Константинополя, Раздольного, Новотщеватого и Привольного. Один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Новополя и Новоселки, один бой до сих пор не завершен.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три атаки в направлении Новоандреевки и Степного, один бой продолжается.

В Приднепровском направлении активных боевых действий враг не проводил.

В Курщине украинские военные отбивают три атаки противника. Всего зафиксировано 29 боеприкосновений. Враг совершил 17 авиаударов, сбросив 22 управляемых бомбы, а также 413 раз обстрелял украинские позиции по артиллерии, в том числе четыре раза из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе особо отметили воинов 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 406-й отдельной артиллерийской бригады, 100-й отдельной механизированной бригады, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 60-й отдельной механизированной Ингулы.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показали кадры разбитого российскими оккупантами Торецкого. В городе ведутся ожесточенные бои, агрессор не прекращает штурмов. На бывших детских площадках – воронки от российских снарядов, магазины, супермаркеты и шахты охвачены огнем, а дома превратились в руины.

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