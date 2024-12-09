Враг интенсивно атакует позиции Сил обороны: на фронте произошло 151 боевое столкновение – Генштаб

В Украине в понедельник, 9 декабря, по состоянию на 22:00 произошло 151 боевое столкновение, из них 51 – в районе Покровска (Донецкая область). Государство-агрессор Россия за неполные сутки совершило 34 авиаудара (сбросив при этом 54 КАБ).

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты также применили 681 дрон-камикадзе, почти 4000 раз обстреливали наши населенные пункты и позиции. "Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала", – заверила пресс-служба.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции близ Глубокого и Волчанска.

Здесь за сутки враг потерял 54 человек убитыми и ранеными; два автомобиля и 16 БПЛА. Также украинские защитники повредили две боевые бронированные машины и пять авто россиян.

Семь раз враг атаковал на Купянском направлении в районах Лозовой и Загрызового. На 22:00 два боя еще продолжались. Авиация противника запустила КАБ по населенным пунктам Ковшаровка, Кругляковка, Лозовая.

14 вражеских атак украинские воины отбили вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки на Лиманском направлении.

На Северском направлении захватчики не проводили наступательных действий, но обстреляли из авиации Федоровку, Кузьминовку и Северское.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки ВС РФ продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Орехово-Василовки. Авиация российских террористов ударила по Дружковке.

На Торецком направлении оккупанты штурмовали восемь раз в районах Торецка, Щербиновки, Нелиповки. Силы обороны стойко сдерживали напор. Два столкновения еще не закончились.

Интенсивно атаковал противник на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность сохранялась в районах Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Даченского, Млечного, Шевченко. Наши защитники мужественно держат рубежи, они отбили 46 атак. Пять боев по состоянию на 22:00 продолжались.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали по меньшей мере 139 и ранили 218 оккупантов. Уничтожены 11 единиц автомобильной техники, повреждена артиллерийская система ВС РФ.

На Кураховском направлении насчитывалось 37 боевых столкновений. Террористы при поддержке авиации пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного, Курахового.

На Времивском направлении россияне начинали 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного, Благодатного. Шесть боев пока не завершились.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине (РФ) украинские воины отбили 10 атак захватчиков, одно боестолкновение продолжалось. Враг за день нанес 22 авиационных удара по своей территории (сбросив 36 управляемых авиабомб).

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В ГШ ВСУ отметили воинов, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника. Это Герои из:

– 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады;

– 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко;

– 3-й отдельной штурмовой бригады;

– 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность размещения иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Это предложение может стать частью гарантий безопасности для нашей страны в условиях продолжающейся агрессии России.

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