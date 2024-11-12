Враг интенсивно атакует украинских защитников: на фронте произошло 185 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот девяносто вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной, враг продолжает сосредотачивать основные наступательные усилия на Кураховском и Покровском направлениях.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 11 ноября по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 185 боевых столкновений.

Российские обстрелы

С начала суток произошло 185 боевых столкновений, противник нанес 64 авиационных и три ракетных удара, привлек 106 КАБ и три ракеты, применил 793 дрона-камикадзе, осуществил более 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационный удар получил населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

На Купянском направлении три раза враг атаковал наши укрепления в районах Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

На Лиманском направлении десять атак окупантов отбили украинские воины вблизи Грековки, Невского, Тернов, Новомихайловки и Серебрянки. Удары управляемыми авиационными бомбами подверглись населенным пунктам Заречное, Лиман и Ямполевка.

На Северском направлении враг предпринял одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Выимка, к тому же нанес авиационный удар по районам Закотного, Дроновки и Северска.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Временного Яра, также враг нанес удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Новомарково, бомбардировки Краматорска и Часового Яра.

На Торецком направлении кафиры сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецкая и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают напор, отразив все атаки неприятеля.

В Покровском направлении противник интенсивно атакует украинских защитников. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 32 вражеских атака, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Бомбардировку подвергся населенный пункт Мирноград, на который террористы сбросили одну управляемую авиационную бомбу. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 119 и ранили 153 кафира. Уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники, четыре мотоцикла и один миномет россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 49 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Кременной Балки, Солнцовки, Зари и Курахово. 16 боеприкосновений еще продолжается. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 79 и ранили 139 окупантов, к тому же обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину и один противотанковый ракетный комплекс врага.

На Времивском направлении противник активизировался, в течение дня отражены восемь атак вражеских подразделений в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровно. До сих пор ведутся четыре боя. В ходе наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новодонецкое, Максимовка, Большая Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку россиян вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов потерпели неудачу. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!