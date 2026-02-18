УкраїнськаУКР
Враг использует украинские SIM-карты: эксперт указал на нюанс со сбросом оккупантами FPV с БПЛА. Фото

Для управления FPV-дронами через сеть мобильной связи LTE оккупанты используют украинские SIM-карты. Дроны доставляются крылатыми БПЛА в зоны со стабильным покрытием, после чего операторы с территории страны-агрессора управляют ими.

Об этом рассказал советник министра обороны, эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов, также известный как "Флеш". По его словам, меры противодействия могут касаться всех граждан.

Российская тактика использования сети

Эксперт отметил, что противник использовал подход управления FPV через сеть LTE, который ранее применяли и украинские военные. По его словам, оккупанты доставляют FPV-дроны с помощью крылатых беспилотников в места с качественной и стабильной мобильной связью, а затем осуществляют их сброс по целям. Бортом оператор управляет дистанционно с территории РФ, а продолжительность полета составляет считаные минуты.

"Флеш" отметил, что для выполнения таких задач применяются, в частности, новые украинские SIM-карты. По его словам, работа над способами противодействия ведется круглосуточно, к ней привлечены сотни специалистов. При этом он подчеркнул, что, независимо от сложности алгоритмов противодействия, противник будет искать способы их обхода.

Возможные решения

Среди возможных решений эксперт назвал продажу SIM-карт исключительно по паспортам. Он признал, что это "политически непопулярный" шаг, который требует изменений в законодательстве и голосования в Верховной Раде.

В то же время он подчеркнул, что такой механизм не гарантирует стопроцентного результата. Даже если будут действовать ограничения, возможность приобрести карточку через третьих лиц не исчезнет.

Вместе с тем ограничение продажи могло бы уменьшить масштабы бесконтрольного приобретения большого количества карточек, поскольку сейчас, по словам "Флеша", любой может беспрепятственно купить тысячи SIM-карт и переправить их в РФ.

Еще одним "болезненным" вариантом, по мнению специалиста, может быть отключение услуг передачи данных в определенных местах.

Напомним, подключение к спутниковой связи Starlink на территории Украины только зарегистрированных и авторизованных терминалов позволило полностью лишить российских агрессоров возможности использовать технологии SpaceX в войне. Причем россияне пытаются найти способы, как активировать заблокированные для них терминалы Starlink.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация продолжает модифицировать дроны-камикадзе типа "Шахед", которые выпускает на своей территории по иранской технологии с 2023 года. Последние усовершенствования – это установка ПЗРК, антенн для противодействия РЭБ, увеличение боевой части до 90 кг и т.п.

