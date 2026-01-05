'Старлинки', SIM-карты и ПЗРК: в Воздушных силах рассказали, как Россия совершенствует 'Шахеты', чтобы убивать украинцев

Российская Федерация продолжает модифицировать дроны-камикадзе типа "Шахед", которые она выпускает на своей территории по иранской технологии с 2023 года. Последние усовершенствования – это установка ПЗРК, антенн для противодействия РЭБ, увеличение боевой части до 90 кг и т.п.

Украинские специалисты готовят собственные разработки для противодействия оккупантам. Об этом рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ, в эфире марафона "Єдині новини".

Враг пытается сделать "Шахеды" более смертоносными

Первые иранские дроны, которые агрессор применял для ударов по Украине, и нынешние варианты заметно отличаются.

"Очень сильно изменились "Шахеды" в плане развития. И Starlink, и SIM-карты на них уже находили, то есть отдельные каналы связи, разные модемы и так далее. Добавьте еще противодействие РЭБ – много элементов на антеннах найдено именно для противодействия нашим средствам радиоэлектронной борьбы", – отметил представитель Воздушных сил ВС Украины.

Россияне даже пробуют устанавливать на беспилотники переносные зенитные ракетные комплексы.

"Кроме ПЗРК, тоже были найдены беспилотники с увеличенной боевой частью до 90 кг, начиненной шрапнелью для того, чтобы даже если будет поражен с вертолета, скажем, этот "Шахед", его подрыв в воздухе вызвал облако обломков, которые могут поражать воздушные суда", – пояснил Игнат.

Он заверил, что и разведка, и Воздушные силы знают о новых российских разработках, эта информация тщательно отслеживается.

"Это все принимается во внимание. Понятно, что враг не стоит на месте – как и мы, в конце концов, тоже имеем свои разработки, тоже бьем врага там, где можем это делать", – подчеркнул полковник.

Что предшествовало

В начале января украинские военные впервые за время войны столкнулись с "Шахедом", на борту которого был ПЗРК "Игла". Также россияне добавили на БПЛА камеру и радиомодем, то есть пуск ракеты мог осуществлять оператор, который управлял дроном дистанционно.

Эта новая модификация "Шахедов" может усложнить работу украинской авиации во время сбивания вражеских целей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 2025 году РФ ежемесячно запускала по Украине около 5,5 тыс. ударных дронов. По мнению Александра Коваленко, в обозримом будущем агрессор не способен усилить террор и кратно увеличить количество БПЛА для ежедневных запусков.

