"Враг истощен и производит замену войск": Маляр рассказала, что происходит на фронте и какие направления "самые горячие". Карта
С начала масштабного вторжения войскам РФ так и не удалось выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Враг истощен и осуществляет замену войск и перегруппировку.
Об этом 3 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, оккупанты продолжат сосредоточивать основные усилия на востоке Украины, однако не могут продвигаться из-за мощного сопротивления Сил обороны.
"Ситуация несущественно, но несколько меняется. Несколько месяцев подряд враг наступал на востоке на четырех направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском", – пояснила Маляр.
Чиновница добавила, что по всем направлениям агрессор не прекращает обстрелов и авиаударов.
Однако на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в течение суток наступательных действий не проводил. В то же время на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался вернуть утраченные позиции, информировала замглавы Минобороны.
На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но успеха не имеет.
В Бахмуте ситуация условно стабильная, украинские войска контролируют юго-западные окраины города.
Наемники ЧВК "Вагнер" окончательно еще не вышли из Бахмута – они инструктируют прибывшие отряды регулярной армии РФ.
По приграничной территории Украины армия России ведет обстрелы и наносит авиаудары. В Запорожском и Херсонском направлениях враг находится в обороне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты понесли тяжелые потери под Марьинкой и неудачно атаковали под Бахмутом.
– За минувшие сутки были ликвидированы около 560 оккупантов, 32 артиллерийские системы врага, 10 танков и 12 ББМ.
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