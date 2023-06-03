'Враг истощен и производит замену войск': Маляр рассказала, что происходит на фронте и какие направления 'самые горячие'. Карта

С начала масштабного вторжения войскам РФ так и не удалось выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Враг истощен и осуществляет замену войск и перегруппировку.

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Об этом 3 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, оккупанты продолжат сосредоточивать основные усилия на востоке Украины, однако не могут продвигаться из-за мощного сопротивления Сил обороны.

"Ситуация несущественно, но несколько меняется. Несколько месяцев подряд враг наступал на востоке на четырех направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском", – пояснила Маляр.

Чиновница добавила, что по всем направлениям агрессор не прекращает обстрелов и авиаударов.

Однако на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в течение суток наступательных действий не проводил. В то же время на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался вернуть утраченные позиции, информировала замглавы Минобороны.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но успеха не имеет.

В Бахмуте ситуация условно стабильная, украинские войска контролируют юго-западные окраины города.

Наемники ЧВК "Вагнер" окончательно еще не вышли из Бахмута – они инструктируют прибывшие отряды регулярной армии РФ.

По приграничной территории Украины армия России ведет обстрелы и наносит авиаудары. В Запорожском и Херсонском направлениях враг находится в обороне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты понесли тяжелые потери под Марьинкой и неудачно атаковали под Бахмутом.

– За минувшие сутки были ликвидированы около 560 оккупантов, 32 артиллерийские системы врага, 10 танков и 12 ББМ.