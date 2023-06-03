Оккупанты понесли значительные потери под Марьинкой и неудачно атаковали под Бахмутом – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 14 атак российских оккупационных войск в районе города Марьинка на Донетчине. Также противник безуспешно пытался атаковать украинские позиции под Бахмутом.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 3 июня. Отмечается, что всего за прошедшие сутки в Луганской и Донецкой областях Украины произошло 29 боевых столкновений защитников Украины с врагом.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов по территории Украины, а также совершил 91 обстрел из РСЗО. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессалевка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Дворечанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также Ивановки и Спорного – Донецкой.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Часового Яра Донецкой области, а также ракетный – по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в минувшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского и Новоданиловки Запорожской области, а также Веселого, Казацкого и Одрадокаменки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Потери России в войне

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

В то же время, по данным Генштаба, для пополнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами. В частности, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют по подписанию ими контракта на 3-5 месяцев военной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики американского Института изучения войны обратили внимание, что в инфопространстве России вспыхнули новые дискуссии относительно "достижений" на фронте. Акцент сместился с разделения ответственности за "захват" Бахмута на незначительные тактические успехи в районе Марьинки;

– 2 июня оккупанты 30 раз обстреляли пограничную со страной-агрессором Россией Сумскую область Украины. Враг бил по восьми громадам, в результате атак погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

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