Оккупанты ударили по Сумщине 30 раз за день: есть погибший, раненный и разрушения

Оккупационные войска России в пятницу, 2 июня, 30 раз обстреляли приграничную со страной-агрессором Россией Сумскую область Украины. Враг бил по восьми громадам, в результате атак погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Сумской ОВА. Всего было зафиксировано 181 взрыв на территории региона.

Юнаковскую громаду оккупанты обстреляли шесть раз из минометов. По Хотинской громаде также били из минометов, там погиб один человек, повреждено частное домовладение и линия электропередач.

Белопольскую громаду враг атаковал гранатометами и минометами, всего зафиксировано более 40 взрывов. По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (САУ) – 25 взрывов, минометов – 8 взрывов и АГС – 30 взрывов. В результате обстрела из гранатометов произошло возгорание травы возле местного кладбища.

Сильнее всего враг атаковал Великописаревскую громаду – 3 взрыва из минометов, 16 взрывов из САУ. Повреждено три дома, три машины, скутер и металлический забор, аптека, административное здание, два частных домовладения и многоэтажный жилой дом. Один человк получил ранения.

Также россияне били из РСЗО – 14 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены два частных дома.

В Середино-Будской громаде был минометный обстрел (4 взрыва), в результате чего повреждено пожаром нежилое помещение и жилой дом. Также зафиксирован артиллерийский обстрел, в результате чего поврежден зерновой элеватор.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ ударили авиабомбами по дому на Харьковщине. В результате, погибли два человека. Кроме того, ранен ребенок.