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В России начали делить ответственность за небольшие успехи в районе Марьинки – ISW

Марина Погорилко
War
2 минуты
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В России начали делить ответственность за небольшие успехи в районе Марьинки – ISW

В инфопространстве России вспыхнули новые дискуссии по "достижениям" на фронте. Акцент сместился с разделения ответственности за "захват" Бахмута на незначительные тактические успехи в районе Марьинки.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что один из российских блогеров сообщил о спорах между разными формированиями относительно того, кто получил больший контроль над городом, хотя он еще не оккупирован полностью.

Также военный блогер, связанный ЧВК "Вагнер", утверждал, что подразделения 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (8-й общевойсковой армии Южного военного округа) и "ДНР" несут основную ответственность за успехи в районе Марьинки.

В России начали делить ответственность за небольшие успехи в районе Марьинки – ISW

Кроме того, утверждается, что 100-я бригада "ДНР", батальон "Спарта", оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" также заслуживают ответственности за успехи под Марьинкой.

Причем эти дискуссии об ответственности совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, которые должны взять на себя ответственность за Донецкий фронт и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе. Вероятно, они направлены на подрыв способности лидера Чечни Рамзана Кадырова использовать любые следующие тактические успехи для поднятия своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований как основной нерегулярной наступательной силы после ухода "вагнеровцев" с линии фронта.

Нерегулярные военизированные формирования, прежде всего "ДНР", могут быть возмущены такими планами Кадырова.

В России начали делить ответственность за небольшие успехи в районе Марьинки – ISW

Аналитики ISW считают, что, деля успехи на фронте, российские силы соревнуются за вероятную благосклонность Кремля.

"Захват Бахмута, несмотря на отсутствие оперативных преимуществ, позволило Кремлю представить российской публике, пусть и временно, победу России", – пояснили в сводке.

"Захват Марьинки, населенного пункта с довоенным населением в 10 000 человек, которое не имело ни тактического, ни оперативного значения, вероятнее всего, принесет Кремлю незначительную информационную выгоду", – добавили аналитики.

Напомним: на украинском фронте в настоящее время в эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка Донецкой области. Там воины Сил обороны отбивают оккупантов, ведущих безуспешные наступления, хотя с начала войны уже пять-шесть раз заявляли о "взятии" этих городов.

Согласно собранным украинскими СМИ данным из открытых источников по состоянию на 22 мая 2023-го, российская армия "брала" шесть раз заявляла о "захвате" Марьинки – трижды в 2022-м и столько же с января 2023-го. Так же шесть раз враг "полностью контролировал" Опытное – в основном это было в октябре-декабре 2022-го, и еще раз в январе этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 мая в ISW сообщили, что в Донецкой области российские оккупанты пытаются наступать на направлении Авдеевка – Донецк. Основные усилия противника были направлены на Марьинку, тогда как в районе Бахмута активность снизилась;

– ранее в сети показали ужасное видео с Марьинки Покровского района Донецкой области. Обстрелы российских оккупационных войск полностью разрушили населенный пункт.

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