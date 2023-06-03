В России начали делить ответственность за небольшие успехи в районе Марьинки – ISW

В инфопространстве России вспыхнули новые дискуссии по "достижениям" на фронте. Акцент сместился с разделения ответственности за "захват" Бахмута на незначительные тактические успехи в районе Марьинки.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что один из российских блогеров сообщил о спорах между разными формированиями относительно того, кто получил больший контроль над городом, хотя он еще не оккупирован полностью.

Также военный блогер, связанный ЧВК "Вагнер", утверждал, что подразделения 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (8-й общевойсковой армии Южного военного округа) и "ДНР" несут основную ответственность за успехи в районе Марьинки.

Кроме того, утверждается, что 100-я бригада "ДНР", батальон "Спарта", оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" также заслуживают ответственности за успехи под Марьинкой.

Причем эти дискуссии об ответственности совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, которые должны взять на себя ответственность за Донецкий фронт и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе. Вероятно, они направлены на подрыв способности лидера Чечни Рамзана Кадырова использовать любые следующие тактические успехи для поднятия своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований как основной нерегулярной наступательной силы после ухода "вагнеровцев" с линии фронта.

Нерегулярные военизированные формирования, прежде всего "ДНР", могут быть возмущены такими планами Кадырова.

Аналитики ISW считают, что, деля успехи на фронте, российские силы соревнуются за вероятную благосклонность Кремля.

"Захват Бахмута, несмотря на отсутствие оперативных преимуществ, позволило Кремлю представить российской публике, пусть и временно, победу России", – пояснили в сводке.

"Захват Марьинки, населенного пункта с довоенным населением в 10 000 человек, которое не имело ни тактического, ни оперативного значения, вероятнее всего, принесет Кремлю незначительную информационную выгоду", – добавили аналитики.

Напомним: на украинском фронте в настоящее время в эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка Донецкой области. Там воины Сил обороны отбивают оккупантов, ведущих безуспешные наступления, хотя с начала войны уже пять-шесть раз заявляли о "взятии" этих городов.

Согласно собранным украинскими СМИ данным из открытых источников по состоянию на 22 мая 2023-го, российская армия "брала" шесть раз заявляла о "захвате" Марьинки – трижды в 2022-м и столько же с января 2023-го. Так же шесть раз враг "полностью контролировал" Опытное – в основном это было в октябре-декабре 2022-го, и еще раз в январе этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 мая в ISW сообщили, что в Донецкой области российские оккупанты пытаются наступать на направлении Авдеевка – Донецк. Основные усилия противника были направлены на Марьинку, тогда как в районе Бахмута активность снизилась;

– ранее в сети показали ужасное видео с Марьинки Покровского района Донецкой области. Обстрелы российских оккупационных войск полностью разрушили населенный пункт.

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