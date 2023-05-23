Оккупанты 'брали' Бахмут пять раз, а Марьинку – шесть: ложь россиян показали на инфографике

На украинском фронте сейчас в эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка Донецкой области. Там воины Сил обороны отбивают оккупантов, которые ведут безуспешные наступления, хотя с начала войны уже пять-шесть раз заявляли о "взятии" этих городов.

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Так же они "хвастались" якобы полным захватом и ряда других населенных пунктов на передовой. Эту ложь врага издание "Слово и дело" показало в инфографике (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Фейковые победы: сколько раз оккупанты отчитывались о "взятии" городов и поселков Донбасса. Параллельная реальность российских пропагандистов заставила нас обновить январскую инфографику", – прокомментировали аналитики.

Согласно собранным данным из открытых источников по состоянию на 22 мая 2023-го, российская армия "брала" Бахмут пять раз с начала этого года. Такие заявления от пропагандистов звучали ежемесячно.

О "захвате" Марьинки оккупанты утверждали шесть раз – трижды в 2022-м и столько же с января 2023-го. Так же шесть раз враг "полностью контролировал" Опытное – в основном это было в октябре-декабре 2022-го, и еще раз в январе этого года.

В прошлом году по четыре раза захватчики заявляли о "захвате" Песков и Рубежного (Луганщина), по два раза – Угледара, Зайцево и Павловки.

Северск войска РФ "брали" в июле 2022-го, а затем в феврале 2023-го. Также утверждали о "контроле" над Соледаром – трижды в январе этого года.

Под временной оккупацией на сегодня находятся Пески, Рубежное, Опытное, Соледар. В целом же все вышеперечисленные населенные пункты на востоке Украины российские военные преступники "асвабадили" своими обстрелами до сплошных руин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты также любят приписывать своей оккупационной армии "успехи" о ликвидации в Украине западного вооружения и техники. Так, захватчики похвастались "уничтожением" 73 HIMARS, хотя их всего 20 на вооружении ВСУ.

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