Украинских военных отвели из Соледара: в ВСУ раскрыли подробности

Украинское командование приняло решение отвести войска из Соледара Донецкой области. Они заняли новые подготовленные позиции на окраинах города.

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Об этом 25 января сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый в комментарии AFP.

"После месяцев интенсивных боев за последние недели украинская армия покинула (Соледар. – Ред.) и отошла на окраины города на подготовленные позиции", – сказал он.

В то же время полковник рассказал "Суспільному", что Силы обороны отведены для сохранения жизни личного состава. По словам Череватого, украинские защитники выполнили основную задачу: не дали противнику системно прорваться на Донецком направлении и выйти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.

"(ВСУ. – Ред.) выбили максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", – сказал он.

Череватый добавил, что линия фронта в Соледаре была выровнена. Ни окружения, ни захвата в плен воинов Сил обороны не произошло.

"Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", – объяснил офицер.

Он отметил, что РФ хочет привлечь внимание к маленькому Соледару на фоне того, что перед тем ее войска потерпели существенные поражения "на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что линия обороны украинских сил в Соледаре размещается на господствующих высотах. И Соледар, и Бахмут выполняют для ВСУ миссию максимального уничтожения врага.

Напомним, в начале года оккупационная армия РФ сосредоточила свои усилия на Соледаре. На штурм города в качестве пушечного мяса были брошены в том числе подразделения ЧВК "Вагнер".

Накануне в сеть попало видео, судя по которому оккупанты просто стерли Соледар с лица земли.