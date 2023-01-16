Установлена личность ''вагнеровца'', который командует штурмом Соледара: осужден за мошенничество с квартирой

В частной военной компании "Вагнер" представили военного преступника, который командует штурмом Соледара на Донетчине. Его имя не называлось, однако расследователи установили, что это Антон Олегович Елизаров, который ранее уже засветился в Сирии и Ливии.

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Об этом сообщает Центр "Досье" в Telegram. Там установили, что Елизаров был осужден за мошенничество с квартирой.

Командующий наемниками Евгения Пригожина родился в 1981 году в Ростовской области, учился в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище, а потом закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Оккупант служил в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске – там он командовал взводом и ротой. "Вагнеровец" также был командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино. "Во время службы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе", – сообщает "Досье".

Однако уже в 2014 году успешная военная карьера Елизарова начала рушиться после того, как его обвинили в мошенничестве со служебной квартирой. За то, что россиянин предоставил недостоверные документы при ее приватизации, его приговорили к трем годам лишения свободы условно и выписали штраф в 100 тысяч рублей. Позже Елизаров судился с минобороны РФ за эту квартиру, но безуспешно, в 2016 году его выселили.

После этого как минимум с 2016 году он числится в ЧВК "Вагнер". Позывной преступника "Лотос", его номер М-0136. До Украины "вагнеровец" успел повоевать в Сирии, где был в 2017 году ранен осколком в бедро. Также в 2018-2019 годах об был инструктором в ЦАР, а в 2021 году командовал штурмовым отрядом в Ливии.

"В сентябре 2022 года Елизаров появлялся вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области на похоронах вагнеровца Алексея Нагина. На видеозаписи на Елизарове видны награды – звезда героя России и звезды героя непризнанных ДНР и ЛНР", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соледаре продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Армия РФ не захватила населенный пункт, а в Минобороны отметили, что ситуация на этом участке фронта требует информационной тишины.

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