''Линия обороны находится на господствующих высотах'': Згурец рассказал о боях за Соледар и указал на тактику врага

Ситуация в Соледаре на Донетчине является продолжением усилий российских оккупантов обойти Бахмут с юга. Для ВСУ оба города выполняют миссию максимального уничтожения врага – Генштаб оценивает, когда нужно и есть ли необходимость отходить или линия обороны позволяет бить по войскам агрессора.

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Об этом рассказал военный эксперт, директор информационно консалтинговой компании Defense Express и главный редактор одноименного журнала Сергей Згурец в эфире канала "Еспресо". По его словам, сейчас линия обороны в этом районе находится на господствующих высотах.

Эксперт напомнил, что за последнюю неделю было много информации о ситуации вокруг Соледара: Генштаб говорил, что ВСУ и далее удерживают город и населенный пункт Соль, другие источники заявляли, что враг уже находится в их окрестностях.

"Фактически, наши войска отошли к западным рубежам и перешли к линии обороны по железной дороге, частично за рекой Бахмутка.. Линия обороны находится на господствующих высотах, из них наносят удары артиллерией. В Соледаре сейчас происходит активное уничтожение оккупантов", – отметил Згурец.

Он добавил, что захватчики все равно пытаются протискиваться к трассе от Бахмута до Северска, а в Краснополовке, Соли и Красной Горе – активно действовать, не считая потерь.

Эксперт признал, что такая "тактика человеческого вала", а также изменения в использовании артиллерии позволили оккупантам протиснуться через наши линии обороны. Ситуация остается сложной, враг продолжает пытаться протискиваться благодаря численности своих подразделений.

В то же время неоднозначная ситуация в Клищиевке. Войска РФ пытаются продвинуться там, как и в Соледаре.

"В Клещиевке несколько десятков домов. ЧВК "Вагнера" заявила о взятии, украинская сторона не подтвердила. Ведь зайти в село – не значит закрепиться. Думаю, там ситуация похожая. Все равно риски есть", – считает Згурец.

Он предположил, что от Клищиевки россияне будут двигаться на Часов Яр и Константиновку – подход к еще одному пути обеспечения Бахмута. Поэтому Генштаб ВСУ должен найти силы и средства, чтобы минимизировать продвижение войск РФ.

"Считают, что в таком случае Бахмут может оказаться в определенном окружении и тогда придется якобы отступать. Это через условно перекрытые пути обеспечения, но и другие способы поставки боеприпасов, поддержки в город. Это может свидетельствовать о том, что он будет держаться дальше. Потенциал защитников Бахмута остается высоким при достаточных резервах и поддержке артиллерии", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы украинских Сил специальных операций показали видео ожесточенного боя в Соледаре. Они отметили, что российские командиры гнали своих подчиненных на убой.

Со своей стороны воины из 109-го отдельного горно-штурмового батальона рассказали, как сдерживают наступление войск РФ у Соледара. Также защитники поделились кадрами уничтожения оккупантов.

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