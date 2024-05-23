Враг концентрировал свои усилия на Харьковщине и Донбассе: произошло 121 боевое столкновение – Генштаб

Украинские защитники мужественно сдерживают давление врага и продолжают жестко противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину страны. Враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также в Покровском и Кураховском направлениях. Но ВСУ знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 22 мая 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечают, что с начала суток произошло 121 боевое столкновение.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские военные отразили 8 российских атак в районах сел Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия по направлению Плетеновка – Волчанск. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На сегодняшний день с начала этих суток на Харьковском направлении армия России потеряла 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники, в том числе полностью уничтожены две артсистемы.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 22 атаки российских захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки. По данным Генштаба, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении сегодня отражены шесть атак российских кафиров. Армия РФ успеха не имела.

На Северском направлении продолжаются две атаки российской армии в районе Выемки. Ситуация контролируется. В настоящее время еще восемь попыток армии РФ продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекаменского успеха не имели.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений возросло до 10. Силы обороны Украины удержали позиции. За сегодняшний день российские оккупанты потеряли на направлении 58 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две такие бронированные машины пехоты повреждены.

В Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, российская армия штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в украинские боевые порядки. Ситуация остается напряженной — продолжается девять боевых столкновений По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала суток российская армия 18 раз атаковала украинские подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Прасковьевки.

По остальным направлениям, по данным Генштаба, ситуация в настоящее время без особых изменений.

Атаки россиян

Противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, совершил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения.

Удары ВСУ

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400. Информация о результатах поражения уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовой самолет Су-25. Его удалось сбить на Покровском направлении