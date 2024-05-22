Воины ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении: что известно

Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовой самолет Су-25. Его удалось сбить на Покровском направлении (Донецкая область).

Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 22:30 среды, 22 мая. Отмечается, что на этом направлении количество атак выросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые ряды.

"Ситуация остается напряженной – еще продолжается девять боевых столкновений По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.